2,15 Meter : Die grössten Menschen der Welt kommen aus der Türkei

Das Guinness Buch der Rekorde kürte am Mittwoch Rumeysa Gelgi zur grössten Frau der Welt. Damit kommen sowohl die grösste lebende Frau als auch der grösste lebende Mann aus der Türkei.

Guinness World Records via PA Wire/dpa

Guinness World Records via PA Wire/dpa

Guinness World Records via PA Wire/dpa

Die Türkin Rumeysa Gelgi wurde am Mittwoch zur grössten lebenden Frau gekürt.

Rumeysa Gelgi ist mit 215,16 Zentimetern offiziell die grösste lebende Frau der Welt. Das Guinness Buch der Rekorde sprach der 24 Jahren alten Türkin am Mittwoch den Weltrekord zu. Ein Grund für ihre Rekordgrösse ist das sogenannte Weaver-Syndrom, das zu erheblichem Wachstum führt. Die junge Frau nutzt meistens einen Rollstuhl, kann aber auch mithilfe eines Rollators gehen.

Bereits 2014 wurde Gelgi aus der nordanatolischen Kleinstadt Safranbolu im Guinness Buch geführt – damals als grösster lebender Teenager der Welt. Seitdem nutzt sie die Aufmerksamkeit, um sich für andere Menschen mit seltenen Erkrankungen einzusetzen. «Man kann jeden Nachteil für sich in einen Vorteil verwandeln, also soll man sich so akzeptieren wie man ist. Sei dir deines Potenzials bewusst und gib dein Bestes», sagte die 24-Jährige.