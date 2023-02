Piercingtrends für 2023: Ohrpierings sind In, Lippenpiercings Out

Anfang der 2000er war es das Augenbrauenpiercing, das an Coolness nicht zu überbieten war. Ein paar Jahre später folgten das geweitete Ohrloch, die gepiercte Lippe oder die Zunge . Und 2023? Um herauszufinden, welcher Körperschmuck dieses Jahr dominieren wird, haben wir jemanden gefragt, der es ganz genau weiss: Mathias Schranz ist Chefpiercer im Berner Studio El Mundo und hat dank 20 Jahren Erfahrung schon den einen oder anderen Piercing-Trend miterlebt.

So entwickeln sich Piercing-Trends

Natürlich wechseln Trends, für die man einen Termin braucht und über die man sich (hoffentlich) ausgiebig Gedanken gemacht hat, langsamer als in Sachen Mode oder Beauty. Trotzdem sind sie da – einige unter ihnen sind sogar zu richtigen Dauerbrennern geworden. Mathias verrät: «Piercings im Bauchnabel oder in den Nasenflügeln kommen immer wieder. Sie sind definitiv die am häufigsten gestochenen.»