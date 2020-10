US-Präsident positiv getestet«Die grössten Risikofaktoren sind Trumps Alter und sein Übergewicht»

Schlafmangel, Stress und «heisere Stimme»

Berichten von US-Medien zufolge leidet Trump auch an Schlafmangel, was mit dem Stress des Präsidentenamtes zu tun haben dürfte. Und einem Bericht der «New York Times» zufolge soll er bei seinem letzten Auftritt eine «heisere» Stimme gehabt haben. Dies könnte unabhängig von seiner Corona-Erkrankung sein, da er bei seinen vielen Wahlkampfauftritten der letzten Zeit lange Reden halten musste, was sich auf seine Stimme ausgewirkt haben könnte.

Es ist nicht bekannt, dass der US-Präsident sehr sportlich ist. Regelmässig schlägt er ein paar Bälle auf einem seiner Golfplätze in Mar-A-Lago in Florida.

Alter und Übergewicht als Hauptrisikofaktoren

Bislang hat Trump keinerlei Corona-Symptome. Sollte sich sein Krankheitsverlauf jedoch verschlechtern, könnte es für den 74-Jährigen lebensgefährlich werden, wie Barry Dixon, Intensivmediziner am St Vincent’s Spital in Melbourne gegenüber «The Guardian» sagt. «Sein hohes Alter und sein Übergewicht sind bei Patienten wie Trump die grössten Risikofaktoren», so Dixon.