10 U-Boot-Dramen dieses Jahrtausends

Am 16. April 2003 entdeckten chinesische Fischer das U-Boot Changcheng 361 der Marine der Volksrepublik China vor der nordkoreanischen Küste im Meer treibend. Die Fischer versuchten erfolglos, Kontakt herzustellen. Herbeigerufene Kriegsschiffe stellten fest, dass alle 70 Besatzungsmitglieder tot waren. Die chinesische Marine hatte das U-Boot der Ming-Klasse tagelang nicht vermisst, da es an einem Manöver teilnahm, bei dem Funksperre herrschte. Die Untersuchung des Unfalls ergab, dass die Dieselmotoren aufgrund einer Fehlfunktion den ganzen Sauerstoff an Bord aufgebraucht hatten, was die Crew aufgrund fehlender Messgeräte aber nicht rechtzeitig bemerkte. (Im Bild: Modell eines U-Boots der chinesischen Ming-Klasse im Massstab 1:144)