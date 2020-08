Reaktionen zum Barça-Debakel

«Die grössten Untergänge der Menschheit» und ein Bälleparadies

Die Bayern demütigen im Viertelfinal der Champions League den FC Barcelona und gewinnen gleich 8:2. Fans wollen bereits einen neuen Eintrag im Wörterbuch zu den Bayern.

Semedo, der gegen Davies ganz schwach aussah, zog aber überhaupt einen schlechten Tag ein. So schlecht, dass sich einige sogar fragten, was er den überhaupt tut.

Während Davies gross aufspielte, konnte Superstar Lionel Messi nicht überzeugen. Nach dem Spiel wurden die Vermutungen laut, dass der Argentinier den Verein verlassen wird. Auf der Facebook-Seite «Soccer Memes» sprachen sich 77 Prozent von 20’000 Abstimmungsteilnehmern gegen einen Verbleib Messis in Barcelona aus. Ob der 33-Jährige gleich so das Weite suchen wird, wie es ein Twitter-User vermutet, ist aber fraglich.

Ter Stegen dürfte ein Abgang des Captains nicht gefallen. In der Halbzeitpause sah es so aus, als ob er persönlich Messi in Barcelona halten möchte. Auf Twitter wurde gewitzelt, dass dies die neue Aufgabe des Goalies sei.

Auch Ter Stegens Abend verlief nicht so, wie sich das der Deutsche vorgestellt hatte. Ihm die Schuld am Debakel zu geben, wäre aber falsch. Denn 18 Schüsse konnte er abwehren. Trotzdem sah er in etwa so aus: