Sommer gibt nochmals Gas - Die grosse Hitze rollt auf Spanien zu und auch in der Schweiz gibt es 31 Grad

Darum gehts Die Hitze verlagert sich im Verlauf der Woche.

In Portugal und Spanien steigen die Temperaturen auf über 40 Grad.

Auch in der Schweiz liegen 30 Grad und mehr drin.

Wir sind uns wohl einig, dass Sonnenanbeter in der Schweiz in diesem Sommer nicht auf ihre Kosten gekommen sind. Dafür konnten jene die letzten Wochen und Monate etwas mehr geniessen, die nicht so sehr auf 25 Grad und mehr stehen. Doch Letztere müssen in den kommenden Tagen nochmals stark sein, die Klimaanlage aufdrehen und beim Verlassen der Wohnung vielleicht einen Fächer einstecken – denn im Verlauf der Woche verstärkt sich der Hochdruckeinfluss.

Bereits am Dienstag sind im Tessin 28 Grad drin. Bis Donnerstag klettern die Temperaturen auch auf der Alpennordseite auf bis zu 31 Grad. Und Hoch Elfi bleibt voraussichtlich bis mindestens Anfang der nächsten Woche der Wetterbestimmende Faktor, wie Meteonews in einem Tweet schreibt. Wie lange die Hitze genau anhält und ob es auch in der Schweiz zu einer Hitzewelle kommt, ist laut Meteorologen noch unklar.

Deutlich heisser wird es in Südwesteuropa. Im Verlauf der Woche verlagert sich die grosse Hitze von Südosteuropa nach Spanien und Portugal. Örtlich liegen dort über 45 Grad drin. Im westlichen Mittelmeerraum stellt sich dabei die grösste Hitze ein.

Sehr heiss wird es zudem auch in Südfrankreich und in Norditalien mit örtlich bis zu 40 Grad. In Südosteuropa ist es zwar mit verbreitet über 30 Grad auch heiss, es gibt aber nur noch örtlich über 35 Grad. Zudem sind ab der Wochenmitte stellenweise auch Regengüsse oder Gewitter möglich, die aber die Waldbrandsituation kaum entschärfen dürften. Wie lange die grosse Hitze anhält, ist nicht abschliessend zu sagen. Die Experten sagen bis Mitte nächster Woche, vielleicht auch noch länger.