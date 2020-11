An der Hochschule Luzern gebe es keine Hinweise darauf, dass mehr oder weniger geschummelt wurde als in anderen Jahren.

An der Universität Luzern wurden zwei Studenten des Schummelns überführt.

Die Säle an der Universität Luzern bleiben leer. seit 28. Oktober wieder finden alle Lehrveranstaltungen an der Universität Luzern nur noch digital statt.

An der Universität Luzern wurden nur zwei Studenten des Schummelns überführt.

200 Prüfungen fanden an der Uni Luzern online statt.

Wegen Corona blieben die Schweizer Unis während Wochen leer. Und auch seit 28. Oktober wieder finden alle Lehrveranstaltungen an der Universität Luzern nur noch digital statt. Die Universität Luzern führte aber schon früher diverse Vorlesungen, Seminare und anschliessende Prüfungen online durch. Die Rede ist von rund 200 Prüfungen, die online – mündlich oder schriftlich – stattgefunden haben.

Die Studenten mussten vorab eine Redlichkeitserklärung unterschreiben, in welcher sie garantieren, nicht gegen die geltenden Prüfungsregeln zu verstossen. Allerdings: Dennoch könnten daheim Prüfungen gemeinsam mit Mitstudenten gelöst, die Lösungen in Gruppenchats geteilt oder sogar Expertinnen zur Hilfe gezogen werden, wie Zentralplus berichtet.

Vergleichsweise geringe Anzahl in Luzern

An der Universität Luzern sei es zu einigen Verdachtsfällen und erhärteten Fällen «im kleinen bis mittleren einstelligen Bereich» gekommen, wie die Universität gegenüber Zentralplus bestätigte. Bei zwei Studenten ging es um die unerlaubte Zusammenarbeit zwischen Prüfungsteilnehmern. Für sie hat der Betrug ein Nichtbestehen der Prüfung zur Folge. Zudem sei von einer Dunkelziffer auszugehen, da es schwierig sein dürfte, ein Fehlverhalten zu bemerken oder gar zu beweisen.

An der Universität Zürich gabs bis zu 200 Verdachtsfällen, wie der Tagesanzeiger berichtete. Über die Hälfte der Verdächtigen gaben ein Fehlverhalten zu, bei 50 weiteren Fällen erhärtete sich der Verdacht und ein Disziplinarverfahren wurde eingeleitet. Gegenüber den Vorjahren, in welchen sich die Disziplinarverfahren im einstelligen Bereich hielten, sei dies ein enormer Anstieg.

Hochschule Luzern setzt auf Integrität ihrer Studenten

In Luzern scheint das anders: Wie ein Sprecher gegenüber Zentralplus sagte, gäbe es keine Hinweise darauf, dass mehr oder weniger geschummelt wurde als in anderen Jahren. «Grundsätzlich geht die Hochschule Luzern von der Integrität ihrer Studierenden aus», heisst es in einer schriftlichen Stellungnahme.