Baselland: «Die Grüne Welle ist nicht vorbei»

Vor vier Jahren nahm im Baselbiet die Grüne Welle ihren Anfang. Die Wahl am Sonntag gilt darum als erster Stimmungstest für die nationalen Wahlen.

Am Sonntag wird im Kanton Baselland gewählt. Zusammen mit Zürich ist dies der erste Wahltermin im eidgenössischen Wahljahr.

Im Herbst 2018 sprach noch niemand von der Grünen Welle. Nach der Baselbieter Wahl Ende März 2019 war sie in aller Munde . Die Grünen gewannen sechs Sitze, die SP überholte mit einem Mandatsgewinn die SVP, die sieben Sitze verlor, als stärkste Partei im Kanton. An den eidgenössischen Wahlen im Herbst gewannen die Grünen 17 Sitze und übertrafen damit alle Prognosen. Schlägt das Pendel nun zurück?

Die Baselbieter Wahl am Sonntag wird ein Stimmungstest für den eidgenössischen Urnengang am 22. Oktober. 619 Kandidierende bewerben sich für die 90 Parlamentssitze. Die «Klimawahl» 2019 stand im Zeichen einer progressiven Aufbruchstimmung. Vier Jahre später ist die Welt eine andere. Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Inflation – seit drei Jahren befinden wir uns im Krisenmodus . Wie stark wird dies die Wahl beeinflussen? «Ja, es ist eine krisenhafte Welt, aber die Schweiz behauptet sich mal wieder als glückselige Insel», sagt Politologe Michael Hermann. Der Krisen-Diskurs bestimme die Wahl nicht. Die Arbeitslosigkeit sei tief und die Wirtschaft resilient. «Die Stimmung kippt noch nicht.»

Im Gegenteil: «Die Grüne Welle ist nicht einfach vorbei», sagt Hermann. Während die Grünen ihr Potential vermutlich ausgereizt haben, sieht Hermann bei den Grünliberalen noch Luft nach oben. Die Partei sei 2019 zu einem ernsthaften Player in der Schweizer Politlandschaft geworden und hätte seither Vertrauen bei den Wählenden gewonnen. Das zeige auch eine aktuelle Umfrage vor der kantonalen Wahl in Zürich. Gerade im Baselbiet habe die GLP noch etwas Nachholpotential. «In der Nordwestschweiz dauert es immer ein wenig länger, bis sich eine Zürcher Idee durchsetzt.» Die GLP wurde 2004 in Zürich gegründet.