Die Grünen suchen eine Bundesratskandidaten

Ex-Parteipräsidentin Regula Rytz will nicht nochmals zur Wahl antreten.

Noch will niemand wirklich antreten.

Die Wahl ist am 13. Dezember.

Soviel steht fest: Die Grünen wollen bei den Bundesratswahlen vom 13. Dezember mit eigenen Kandidaturen antreten. «Das Klima braucht einen Sitz im Bundesrat, die alte Zauberformel ist tot», erklärte Präsident Balthasar Glättli nach der Wahlschlappe. Im Interview mit der «SonntagsZeitung» sagte Glättli , dass er nicht als Kandidat antreten werde, er habe schon «mehrfach Nein gesagt». Die Grünen sollen aber eine «überzeugende Kandidatur» präsentieren. Interessentinnen und Interessenten haben bis am 3. November Zeit, sich für einen Platz auf dem grünen Ticket zu bewerben.

Doch irgendwie will niemand so richtig: Wie der «Blick» berichtet, haben auch Ex-Parteipräsidentin Regula Rytz (61) und die Genfer Ständerätin Lisa Mazzone (35) keine Lust auf eine Kandidatur. «Es ist kein guter Moment», so Mazzone.