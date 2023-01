Verletzte US-Lehrerin : Die Grundschule wurde vor dem Angriff des Sechsjährigen gewarnt

Getty Images via AFP/Jay Paul

Vor dem Schusswaffenangriff eines Sechsjährigen in den USA auf seine Lehrerin ist die Grundschule nach Erkenntnissen der Behörden gewarnt worden, dass das Kind eine Waffe bei sich haben könnte. Bei einer Durchsuchung der Schultasche des Buben durch das Schulpersonal sei aber keine Waffe gefunden worden, teilten die örtlichen Behörden am Freitag mit. Er habe die Pistole offenbar an einem anderen Ort versteckt.