Neues Nashorn im Zoo Zürich - «Die gute Luft am Zürichberg soll Kimba zur Fortpflanzung animieren»

Seit Dienstag l e bt e in neues Südliches Breitmaulnashorn im Zoo Zürich. Wie der Zoo in einer Mitteilung schreibt, kam d er Nashornbulle Kimba direkt von Schwerin in Deutschland per Transportkiste nach Zürich . «Kimba hat die Reise gut überstanden», sagt Zoodirektor Severin Dressen. Allerdings wird Kimba für die Besucherinnen und Besucher noch nicht zu sehen sein, da er sich in d en ersten zehn Tage n noch in Quarantäne befindet .