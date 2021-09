So sehen die «Switzerland's next Topmodel»-Kandidatinnen und Kandidaten nach dem grossen Umstyling aus

Es war die Folge der Veränderungen – und der Tränen: In der dritten Episode von «Switzerland’s next Topmodel» hiess es: «Auf die Schere, fertig, los.»

In der dritten Folge von «Switzerland’s next Topmodel» kam es zum grossen Umstyling der Models – oder wie Jurorin Manuela Frey (24) jubelte: «Auf die Schere, fertig, los!» Deutlich weniger erfreut darüber wirkten die 13 Kandidatinnen und Kandidaten, denn der Star-Stylist Felix Fischer ging den Models diskussionslos mit Farbe und Rasierapparaten an die Haare. So erhielt die bisher langhaarige Venance (26) etwa einen Kurzhaarschnitt mit blonden Spitzen, und Favoritin Aleksandra (19) hat einen Pony bekommen. Die Veränderung nahm sie allerdings locker und sagte: «Das Umstyling ist nun mal kein Wunschkonzert.»