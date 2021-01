Am frühen Neujahrsmorgen brannte in Sissach BL ein Waldspielplatz nieder.

Es war in der Silvesternacht um kurz vor vier Uhr, als die Baselbieter Polizei die Meldung erhielt, dass in Sissach ein Waldspielplatz brennt. Da die Feuerwehr den Brand zwar löschen, aber nicht verhindern konnte, dass die Installationen auf dem Platz weitgehend zerstört wurden, wird jetzt auf Facebook Unterstützung zusammengetrommelt. Die Einrichtungen gehörten nämlich zur Waldspielgruppe Wald-Elfe.

«Die haben unser Herzstück abgefackelt», sagt Spielgruppenleiterin Alexandra Amsler auf Anfrage von 20 Minuten über den Verlust ihres Waldsofas, das sie während acht Jahren aus Ästen aufgebaut hatte. «Der Wald gibt nicht besonders viele Äste her, das Sofa ist also mitgewachsen, seit es die Waldspielgruppe gibt.» Der Brand dünkt Amsler dubios. «Auch wenn es aus altem Holz bestand, das fängt doch nicht einfach so um vier Uhr in der Nacht an zu brennen», sagt sie.