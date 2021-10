Die Hälfte der Covid-Testbetriebe in St. Gallen ist mangelhaft

Im Kanton St. Gallen wurden in den vergangenen Wochen zehn Corona-Testbetriebe kontrolliert.

In den letzten Wochen wurden infolge der erweiterten Zertifikatspflicht einige neue Testcenter im Kanton St. Gallen errichtet.

Wenn die Mängel nach Ablauf der Frist noch immer bestehen, drohen Konsequenzen, so das Departement. Den Betreibern könnte die Lizenz entzogen oder das Testcenter geschlossen werden. Für alle Corona-Teststationen ausserhalb von Praxen, Apotheken und Laboren besteht zudem eine Meldepflicht. Dafür muss auf der Webseite des Kantons eine Woche vor Inbetriebnahme des Testzentrums ein Formular ausgefüllt und eingereicht werden. Bei der Hälfte der bislang gemeldeten Testzentren seien die Anforderungen derzeit nicht erfüllt, heisst es weiter.

«Wurden zweimal kontrolliert»

«Wir wurden bereits zweimal kontrolliert», sagen die Betreiber einer Teststation in der Stadt St. Gallen. Unter die Lupe genommen würde dabei die Sauberkeit, Genauigkeit und die Fachkompetenz des Personals. Wenn bei einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin Unsicherheit bezüglich deren Qualifikation bestehe, würden mehrere Fragen, etwa zum Ablauf des Testvorgangs, gestellt. Zum Beispiel: Wie tief darf das Stäbchen in die Nase eingeführt werden? Wie lange muss es darin bleiben? Welche Daten der zu testenden Personen müssen erfasst werden? «Von unserer Firma haben bislang alle Stationen die Kontrolle bestanden», so die Betreiber weiter. Dass es einige dubiose Anbieter gäbe, davon hätten sie gehört.