Studie zum Einkaufsverhalten – Die Hälfte der Schweizer möchte den Black Friday abschaffen

Das sind die grossen Rabatt-Tage:

Der bekannteste Schnäppchentag ist der Black Friday. Dieser findet am Freitag nach Thanksgiving statt, was meist auf Ende November fällt. Am Montag danach findet der Cyber Monday statt. Dann werden Schnäppchen traditionell nur online angeboten. Die Schnäppchensaison wird aber vom Singles’ Day eingeläutet, dieser findet immer am 11. November statt. In der Schweiz laufen die Rabatt-Tage vor allem online: Inzwischen liegen die Umsätze der Händler bei rund 170 Millionen alleine am Black Friday.