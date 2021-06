Anschlag auf Dönerfirma - «Die Hälfte meiner Mitarbeitenden hat aus Angst gekündigt»

Eine Döner-Produktionsfirma in Dulliken SO wurde Ziel eines Buttersäure-Anschlags.

«Ich habe Angst um meine Familie»: Dem türkischen Unternehmer Suat Sahin sitzt der Schock noch immer tief in den Knochen. Am Sonntagabend vor zwei Wochen wurde seine Döner-Produktionsfirma in Dulliken SO von einem Anschlag heimgesucht. «Drei Männer kamen in der Dunkelheit und übersprühten die Überwachungskameras», rekonstruiert Sahin den Tatverlauf. Dann hätten sie zu vandalieren begonnen.