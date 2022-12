Traumdeutung: Das bedeuten die meistgesuchten Traumsymbole

Schon Sigmund Freud nahm an, dass Motive, die im Traum erscheinen, innere Konflikte widerspiegeln. Freuds Traumsymbolik wird von modernen Psychoanalytikerinnen zwar weitgehend kritisch betrachtet, doch auch heutige Expertinnen und Experten für Schlaf- und Traumforschung sind sich einig: Träume spiegeln Erfahrungen aus dem Alltag wider. Dinge, die uns wichtig sind, kommen im Traum vor und helfen so, Erlebtes zu verarbeiten.

Aber was sagen teilweise skurrile, angsteinflössende oder euphorische Träume aus? Wir zeigen euch die in der Schweiz am häufigsten gegoogelten Traumsymbole 2022 und ihre Bedeutung in der modernen Traumdeutung.