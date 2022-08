Tödlicher Wanderunfall : «Die Häufung der Unglücksfälle ist aussergewöhnlich»

Beim Aescher ereignete sich erneut ein tödliches Unglück . Eine Mutter und ihre Tochter stürzten am Montag einen steilen Abhang hinunter. Wanderinnen und Wanderer vor Ort zeigen sich tief betroffen: «Ich finde es sehr tragisch, dass hier schon wieder ein Unfall passiert ist», sagt ein Wanderer, der sich im Gebiet auskennt. Man müsse bei diesem Weg aber immer sehr vorsichtig sein und aufpassen, dass man nicht am Wegrand laufe.

«Vorab spreche ich den Angehörigen der Verunglückten mein herzliches Beileid aus», sagt Sepp Manser, Grossrat des Kantons Appenzell Innerrhoden und zuständig für die Wanderwege in der Region Schwende-Rüte. Laut Manser werden sämtliche Bergwanderwege laufend unterhalten und sind in einem adäquaten Zustand, den Bergwanderwege erfüllen müssen.

«Im Alpstein herrschen oftmals alpine Bedingungen»

Immer wieder kommt es in dieser Wanderregion zu tödlichen Unfällen. Erst Mitte Juli stürzte eine Frau beim Abstieg vom Aescher zum Seealpsee einen steilen Abhang hinunter. Rund eine Stunde später verunglückte ein Mann im gleichen Abschnitt tödlich. Ende Juni stolperte eine Frau beim Abstieg und stürzte ab. Laut Manser handelt es sich nicht um den gleichen Abschnitt, in dem sich der Unfall am Montag ereignete. Die Häufung der Unglücksfälle in einem so kurzen Zeitraum im besagten Perimeter um die Ebenalp sei dennoch aussergewöhnlich.