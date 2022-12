Weihnachtsgeschenke?: Die Schweiz sucht nach dem Besitzer dieser Tasche

Tausende Reaktionen auf Facebook

Ist der Besitzer aus Bern?

Das Ehepaar wohnt mit seinen Kindern in Basel, vermutet jedoch, dass der Besitzer oder die Besitzerin aus Bern ist. «Auf dem Kassenzettel steht, dass der Kauf am Montagvormittag in Bern mit Bargeld getätigt wurde», sagt M.H. Ihr liegt es am Herzen, dass die Sachen zurückfinden: «Ich hoffe fest darauf, dass die Person sich meldet.»