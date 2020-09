Der Sexpert-Tipp

«In solchen Situationen, macht die eigene Scham ein Opfer oft wehrlos und gibt dem Täter so viel zu viel Macht. Niemand hat das Recht, eine Person ungewollt zu berühren. Leider bleiben die Täter – wie in dieser Situation – oft ungestraft. Ich höre im Unterricht oder von Jugendlichen selbst viele solche Geschichten. Die meisten wollen einfach so schnell wie möglich aus solchen Situationen raus, was auch ganz verständlich ist. Leider bleibt dadurch ein Täter unbestraft – und wird so das Bein der nächsten jungen Frau, die neben ihm sitzt, berühren. Ich weiss, es braucht ganz viel Mut – aber es wichtig, dass man versucht, auf sich

aufmerksam zu machen. Etwa, indem man bei anderen Personen der beim Zugpersonal um Hilfe bittet. Falls jemandem etwas zugestossen ist, gibt es in jedem Kanton eine Opferhilfe, an die man sich wenden kann. Dort kann man anonym und kostenlos beraten werden.»*Corinne Rietmann ist Fachperson sexuelle Gesundheit und Projektleiterin Bildung und Prävention bei GummiLove.