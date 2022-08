Libanesische Hisbollah droht Israel : «Die Hand, die nach unseren Reichtümern greift, wird abgehackt»

Der Konflikt ist eskaliert, nachdem Israel im Juni ein Gasförderschiff in Richtung des Gasfeldes Karisch losgeschickt hatte. Im Bild: der israelische Premierminister Jair Lapid.

Der Chef der radikal-islamischen Hisbollah-Miliz im Libanon, Hassan Nasrallah, hat Israel davor gewarnt, die zwischen beiden Ländern umstrittenen Gasvorkommen im Mittelmeer für sich zu beanspruchen. «Die Hand, die nach unseren Reichtümern greift, wird abgehackt werden», sagte der Chef der vom Iran unterstützten Miliz am Dienstag in einer vom Fernsehen übertragenen Ansprache in Beirut. Im schwelenden und zuletzt eskalierten Grenzstreit zwischen Israel und Libanon um Bodenschätze im Mittelmeer vermitteln derzeit die USA – bislang ohne Ergebnis.