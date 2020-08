Misanthrop 28.08.2020, 10:34

Leute echt wen man die Kommentare hier so liest, hat man eher das Gefühl das wir ein viel grösseres Problem als Corona haben. Die Medien sind nicht dazu da, um die Informationen in euern Gehirnen zu filtern. Es geht rein um Informationen, was man damit anstellt ist nicht die Verantwortung der Medien. Dieser Artikel berichtet lediglich davon was passieren kann aber nicht muss... Wenn dann natürlich ein paar Schafe deswegen in Panik kommen dreht gleich die Herde durch. Leute lern die Informationen zu filter und richtig einzusortieren. (Tipp: Vielleicht hilft es den Aluhut dabei abzunehmen^^)