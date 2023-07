Ravensburg: «Die Hasen kamen ohne Anzeige davon»

Das ist die Situation

Wegen einer vermeintlichen Ruhestörung durch ein verdächtiges Klopfen ist die deutsche Polizei am frühen Montag nach Oberzell (D) ausgerückt, wie das Polizeipräsidium Ravensburg in einer Mitteilung schreibt. Ein besorgter Anwohner hat verdächtige und immer wieder auftretende Geräusche gehört und sicherheitshalber die Polizei um Hilfe gebeten.

Das ist die Ursache

Die Polizei ging der Sache nach und wurde in der Nachbarschaft fündig. Die Ursache des Klopfens war tierisch – ein paar Hasen , die nachts gegen die hölzerne Aussenwand ihres Stalles traten, verursachten die Geräusche. «Da die Beamten den Fluchtversuch der Tiere als untauglich einstuften und auch keine Beschädigung am Stall zu erkennen war, kamen die Hasen ohne eine Anzeige davon», schreibt die Polizei scherzend.

Knopf gedrückt, Einsatz beendet

Es kann vorkommen, dass die Polizei wegen Klopfgeräuschen ausrücken muss, die sich dann als harmlos herausstellen. So musste die Polizei bei Singen (D) eines Nachts zu einer älteren Dame ausrücken, die vermutete, dass sich Diebe in ihrer Wohnung befanden. Vor Ort stellten die Polizisten tatsächlich Klopfgeräusche aus dem Bad fest. Als sie ins Badezimmer eintraten, war da aber kein Krimineller. Das Klopfen kam von einer elektronischen Zahnbürste in einem Zahnbecher, die nicht abgestellt worden war und deshalb eigenartige Klopfgeräusche von sich gab. «Ausschaltknopf gedrückt, Einsatz beendet, gute Nacht!», resümierte die Polizei damals.