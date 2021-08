Cybermobbing - «Die Hassnachrichten kamen im Minutentakt»

Hamudi ist seit mehreren Jahren auf Social Media aktiv. Der gelernte Betreuer, der Nahe der Basler Grenze in Freiburg wohnt, erreicht mit seinen Videos Z ehntausende Menschen, vor allem in Österreich, der Schweiz und Deutschland. Wie sehr ihn die Nachrichten zu Beginn trafen, zeigte er seiner Community nicht. «Ich habe versucht, den Hashtag selber auf lustige Art zu benutzen oder die Situation zu erklären.» Geholfen hat alles nichts.

Cybermobbing nimmt zu

Laut Claudia Stam, Geschäftsleiterin d er Fachstelle Mobbing und Belästigung, kommt Mobbing in alle n Altersklassen und Gesellschaftsschichten vor. «Wir bei der Fachstelle beraten Personen im Arbeitsumfeld, aber Mobbing im Privatleben hat den gleichen Ursprung», so die Psychologin. «Neid und Eifersucht führen oft zu Mobbing, egal, ob im echten Leben oder online gemobbt wird.» Bei der Fachstelle stellt man eine Zunahme von Cybermobbing fest. «Das Homeoffice tat sein Übriges, um den Trend zu verstärken.»

Cybermobbing belaste Betroffene gleich wie Mobbing in der realen Welt. «Verstärkend hinzukommt, dass Mobbing oder Hassnachrichten im Netz zeit- und ortsungebunden sind.» Sprich, man kann 24 Stunden am Tag, überall wo man ist, solche Nachrichten senden – oder erhalten.

Umfeld half, damit umzugehen

Hamudi zog sich zurück, postete weniger und hoffte, dass die Geschichte in Vergessenheit geriet. «Ich suchte mir professionelle Hilfe, weil es mir psychisch so schlecht ging.» In dieser Zeit habe er gemerkt, wie wichtig Freunde und Familie seien. Seit einigen Monaten ist er wieder aktiver auf Social Media unterwegs. Immer wieder tauchen d as Hashtag oder Hassnachrichten auf. «Aber heute kann ich besser damit umgehen.» Anderen Betroffenen rät er, sich Hilfe zu suchen und ja nicht auf Nachrichten einzugehen.