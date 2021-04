Thomas Hayo über Liliana - «Die hat ja wirklich den Kompass verloren»

Auch in dieser Woche schaffte es «Germany’s Next Topmodel»-Kandidatin Liliana (21) nicht, sich zu fokussieren. Beim Casting für Designer Kilian Kerner (42) patzte sie gewaltig.

In der zwölften Folge von «Germany’s Next Topmodel» wurden die Kandidatinnen auf einen Casting-Marathon geschickt.

Eigentlich hat Jurorin Heidi Klum (47) die schwächsten Models der aktuellen «Germany’s Next Topmodel»-Staffel bereits aussortiert. In die Folge vom Donnerstagabend startete Heidi denn auch mit der Top Zehn – für gewöhnlich die Crème de la Crème des Kandidatinnenfelds. Ein Marathon von verschiedenen Castings zeigte nun aber: Bei so einigen Titelanwärterinnen hadert es noch.

Elisa steht sich im Weg

Während so einige Nachwuchsmodels in dieser Woche Mühe hatten, glänzten andere umso mehr. Publikumsliebling Dascha sicherte sich mit ihrem selbstbewussten Auftreten den Job bei Kilian Kerner. Und auch einen Job für eine Haaraccessoire-Marke zog die 20-Jährige in der Folge vom Donnerstag an Land. Somit zieht sie mit Soulin (20), die bislang ebenfalls zwei Jobs ergattert hat, gleich.