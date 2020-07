vor 56min

Blutige Wände und Mordfantasien

Die heftigsten Vorwürfe im Johnny-Depp-Prozess

Am Dienstag wird Johnny Depp vor Gericht wieder auf seine Ex-Frau Amber Heard treffen. Grosses Thema im Prozess sind Anschuldigungen der häuslichen Gewalt.

von Stephanie Vinzens

1 / 8 Johnny Depp und Amber Heard lernten sich 2009 am Set von «The Rum Diary» kennen. Die Filmromanze schwappte schliesslich ins echte Leben über. KEYSTONE Damals war der Schauspieler aber noch mit der französischen Sängerin Vanessa Paradis (47) verheiratet. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder und liessen sich 2012 nach 14 Jahren Ehe scheiden. Instagram/vanessa.paradis Nach der Scheidung von Paradis wurden Depp und Heard ein Paar. KEYSTONE

Darum gehts Johnny Depp hat das britische Boulevardblatt «The Sun» wegen Verleumdung verklagt, nachdem dieses ihn als «Frauenschläger» bezeichnet hatte.

Seine Ex-Frau Amber Heard, die er mehrmals körperlich angegriffen haben soll, ist als Zeugin geladen.

Auch sie soll gegenüber Depp handgreiflich geworden sein.

Wir haben die heftigsten Anschuldigungen zusammengefasst.

Am Dienstag wird Johnny Depp in London vor Gericht im Prozess gegen «The Sun» wieder auf seine Ex-Frau Amber Heard (34) treffen. Der 57-Jährige hat die Mediengruppe des britischen Boulevardblatts sowie den «The Sun»-Chefredaktor wegen Verleumdung verklagt, nachdem diese ihn 2018 in einem Artikel als «Frauenschläger» bezeichnet hatten.

In der vierjährigen Skandal-Beziehung der beiden Hollywood-Stars haben sich laut bisherigen Gerichtsaussagen einige schockierende und skurrile Dinge zugetragen. Hier sind die fünf heftigsten Anschuldigungen.

Das «Monster»-Alter-Ego

Bereits Anfang 2013 soll Depp Heard gegenüber das erste Mal handgreiflich geworden sein. In einem Gerichtsdokument steht: «Während eines Gesprächs über eine Tätowierung lachte Frau Heard über etwas, was der Kläger gesagt hatte, da sie dachte, er habe einen Witz gemacht. Der Kläger antwortete, indem er Frau Heard wiederholt ins Gesicht schlug.»

Beim dritten Schlag sei sie zu Boden gefallen. Woraufhin Depp weinte und versuchte, sein Verhalten zu erklären. Depp streitet das alles ab, gab aber an, manchmal aus Wut in einen Zustand zu geraten, den er «das Monster» nennt.

Besonders unter Einfluss von Suchtmitteln soll Depp laut Heard verbal sowie physisch gewalttätig gewesen sein. Eine geleakte Audiodatei einer Therapiestunde aus 2015 zeigt zudem, dass auch Heard ihrem Mann gegenüber handgreiflich wurde. So sagt sie darin: «Ich kann mich nicht mehr an die genaue Bewegung erinnern. Aber ich habe dich nicht verletzt. Ich habe dich nicht geboxt, ich habe dich geschlagen».

Die dreitägige Drogen-Eskalation

Als Heard 2015 ihren frisch gebackenen Ehemann am Set in Australien besuchte, soll er sie über drei Tage hinweg unter starkem Drogeneinfluss wiederholt angegriffen haben. Sie soll eine geplatzte Lippe, geschwollene Nase und Schnitte am ganzen Körper davongetragen haben.

Angefangen habe die Auseinandersetzung, als Depp, der in dieser Zeit hätte clean sein sollen, damit begann, MDMA und Alkohol zu konsumieren. Als Heard ihn davon abhalten wollte, sei ein gewalttätiger Streit entfacht. Während drei Tagen soll er sich konstant mit Drogen wachgehalten und seine Frau unter anderem geschlagen und in einen Ping-Pong-Tisch gestossen haben. Weiter soll er ihr das Nachthemd vom Leib gerissen und sie danach gewürgt haben.

Depp selbst bestreitet gewalttätig geworden zu sein oder gar Alkohol getrunken zu haben. Als Streitgrund gab er an, dass er nachträglich einen Ehevertrag einreichen wollte. Dies habe Heard in eine «lang anhaltende und extreme Wut» versetzt.

Die blutverschmierten Wände

Besonders bizarr wurde es am dritten und letzten Tag der oben genannten Gewalt-Eskapade. Im Streit soll Depp ein Telefon zerschlagen und sich dabei ein Stück seines Fingers abgetrennt haben. Am nächsten Morgen habe Heard in ihrem Ferienanwesen eine gruselige Szene vorgefunden: In einer Kombination aus Ölfarben und Blut von Depps verletzten Finger soll der «Pirates of the Caribbean»-Darsteller an den Wänden und ihren Kleidern Nachrichten für sie hinterlassen haben und im ganzen Haus uriniert haben.

Tatsächlich gibt Depp zu, in Ölfarben und Blut Botschaften an einen Spiegel und die Wände geschrieben zu haben. Jedoch verneint er, dabei uriniert zu haben. Die Verletzung an seinem Finger sei zudem entstanden, weil Heard ihn mit Flaschen beworfen habe. Danach habe sie ihm eine Zigarette an der Wange ausgedrückt.

Die Mordfantasien von Johnny

Während einer Anhörung im Februar wurden schockierende Textnachrichten von Depp vorgelesen, die er seinem Schauspielkollegen Paul Bettany (49) geschickt haben soll. Darin äussert der Hollywood-Star brutale Gewaltfantasien mit seiner Ex-Frau. Darunter: «Lass uns Amber verbrennen. Bevor wir sie verbrennen, ertränken wir sie! Ich werde ihren verbrannten Körper ficken, um sicherzugehen, dass sie tot ist.»