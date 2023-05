Secondhand boomt: «Hemmschwelle ist kleiner geworden»

Secondhand boomt. In Deutschland rechnet der Handelsverband damit, dass der Gebrauchtwaren-Markt dieses Jahr um acht Prozent auf rund 15 Milliarden Euro steigt. Das wäre ein grösseres Wachstum als beim gesamten Detailhandel. Als Gründe nennt der Verband den Umweltschutz und die Inflation.

Secondhand ist nicht nur Flohmarkt und Ebay. Europas grösste Secondhand-Plattform Vinted, in Deutschland früher bekannt als Kleiderkreisel, zählt über 65 Millionen Mitglieder und wird mit 3,5 Milliarden Euro bewertet.

Jeder Schweizer Haushalt mit Ricardo-Account

Sellpy und Vinted gibt es noch nicht in der Schweiz. Dafür erlebt Ricardo einen Boom mit so vielen Nutzerinnen und Nutzern wie noch nie. Mit 4,75 Millionen Mitgliedern verfügt theoretisch jeder Schweizer Haushalt über einen Ricardo-Account, wie Sprecherin Mojca Fuks sagt.

Das Bedürfnis nach nachhaltigem und sinnhaftem Konsum nehme zu, sagt Fuks. Zudem spielten auch der Preisvorteil und die Einzigartigkeit von Secondhand eine wichtige Rolle. «Gebrauchte Artikel liegen immer mehr im Trend», so Fuks.

«Die Hemmschwelle für Secondhand ist kleiner geworden», sagt auch Daniela Müller, Inhaberin von Glanz Secondhand in Winterthur. Die Leute wollten ökologischer einkaufen, gleichzeitig merkten sie, dass sie mit Secondhand-Produkten gute Qualität zu günstigen Preisen bekämen, so Müller. Die Grünen in Zürich wollen nun aus Umweltgründen ein grösseres Secondhand-Angebot (siehe Box).