Himars-Beschuss: Rakete zischte direkt an 20-Minuten-Reporterin vorbei

20-Minuten-Reporterin Ann Guenter berichtet aus dem Krieg in der Ukraine: «Es war am Montag, 6. März, kurz nach 14 Uhr nachmittags. Wir waren auf dem Weg nach Slowjansk, einer Stadt in der Oblast Donezk im Osten der Ukraine. Zuvor hatten wir ein Team begleitet, das gefallene Soldaten birgt. Davon in den kommenden Tagen mehr. Wir bogen um eine Kurve – und da stand es quer auf der Landstrasse, das Lastwagenfahrgestell mit dem Mehrfachraketenwerfer-Artielleriesystem Himars (High Mobility Artillery Rocket System).