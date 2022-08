Klimawandel: «Die Hitzewellen sind auf jeden Fall eine Warnung des Planeten»

Nicht nur in Europa, fast überall wird dieses Jahr die extreme Hitze mit all ihren Folgen registriert.

Dass es ungewöhnlich ist, wie rasch wir an die 40 Grad-Marke gestossen sind – das ist schon eine neue Dimension. Klar, die Strömungsmuster und Wetterlagen sind die gleichen, die auch früher Hitzewellen ausgelöst haben. Der Unterschied ist: Heute sind die Wetterlagen heisser und dauern im ungünstigsten Fall länger an. So werden wir länger dauernde Hitzewellen mit neuen Temperaturrekorden verzeichnen – nicht mehr nur vereinzelte, sondern auch Monatsrekorde, die deutlich über den bisherigen Rekorden liegen. Diese Entwicklung kann man sehr sicher dem Klimawandel zuordnen.

Auf jeden Fall. Wir beobachten heute, dass sich die Prognosen bewahrheiten, die man vor 30 Jahren vorhergesagt hat. Auch jetzt haben wir wieder Prognosen für die Zukunft. Sie hängen davon ab, wie wir uns heute beim Klimaschutz entscheiden. Schon bald ist der Punkt erreicht, bei dem man gewisse Dinge nicht mehr zurückdrehen kann. So sind jetzt sehr einschneidende Massnahmen gefragt, die auch mit Wohlstandseinbussen einhergehen werden, wollen wir die zukünftige Entwicklung des Klimas auf unserem Planeten in die richtige Richtung lenken.

Wir befinden uns in einer Umbruchsituation und diese verläuft nicht immer nur geradlinig in eine Richtung. Auch wenn es zwischenzeitlich so scheint, dass wir einen Schritt rückwärts gehen, also Kohle oder Atomenergie kurzfristig mehr genutzt werden, so überwiegen doch die langfristig angelegten Schritte nach vorn, die erneuerbare Energie und den Ausstieg aus der Kohlenutzung in den Fokus stellen. Sie brauchen aber nunmal mehr Zeit.