Viktor Orban : «Die Hoffnung auf einen Frieden heisst Donald Trump»

Der ungarische Ministerpräsident will, dass die USA und Russland über einen Waffenstillstand in der Ukraine verhandeln. Er setzt dabei auf den abgewählten US-Präsidenten Donald Trump. Und er schwärmt von Angela Merkel, weil mit ihr alles besser gekommen wäre.

«Und dann ist der Krieg zu Ende»

«Der amerikanische Präsident ist zu weit gegangen»

Orban: Mit Merkel gäbe es den Ukraine-Krieg nicht

«Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass er noch lebt»

Am Montag war Orban von Kanzler Scholz im Kanzleramt empfangen worden. Anschliessend sagte der Ministerpräsident: «Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass er (Scholz) noch lebt. Ich ebenfalls. Das Gespräch war also fruchtbar.»

Der ungarische Regierungschef gilt vielen in der EU als rechtsnationaler Querulant. Immer wieder werden ihm Verstösse gegen die Rechtsstaatlichkeit vorgeworfen, er steht aktuell wegen mutmasslichen Missbrauchs von EU-Geldern in der Kritik.

«In der Energiefrage sind wir Zwerge und die Russen Riesen»

Zuletzt machte Orban vor allem mit seiner Kritik an den EU-Sanktionen gegen Russland auf sich aufmerksam. Diese Kritik bekräftigte er in Berlin. «Die Sanktionen in dieser Form, die bringen uns um», sagte er. Sie würden auch die deutsche Wirtschaft zugrunde richten. «Das, was die (EU-)Kommission in Sachen Sanktionen jetzt macht, das ist katastrophal.»