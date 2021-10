Luchs auf der Terrasse : «Die Hunde bellten ihn an wie verrückt, doch er blieb seelenruhig stehen»

In Belp treibt sich derzeit ein verwaister Jungluchs herum. Der Hunger treibt ihn bis auf die Häuser-Terrassen.

Nicht einmal das Gebell von Schumachers Hunden konnte den Eindringling in die Flucht schlagen.

Besuch einer Wildkatze: Am Donnerstagmittag guckte ein Luchs durch die Fenstertür von Familie Schumacher.

Der zuständige Wildhüter hat Kenntnis vom Luchs in Belp.

In Belp zieht derzeit ein junger Luchs umher. Bereits fielen ihm drei Hühner zum Opfer.

«Mami, Mami, da ist ein Luchs vor unserem Haus!»: Michaela Schumacher nahm die aufgeregten Worte ihres Sohnes zunächst nicht ganz ernst. Sicherlich meine er einen Fuchs, belehrte sie den Bub, und schob in einer Mischung aus Spass und leichter Überheblichkeit nach, er schaue wohl zu viel fern. Als sie sich schliesslich zu ihm ins Wohnzimmer begab und aus dem Fenster blickte, war sie baff: «Genau vor unserer Gartentür stand tatsächlich ein junger Luchs.» Auch Schumachers beiden Hunden entging der Eindringling nicht: «Sie rannten zum Fenster und bellten ihn an wie verrückt, aber der Luchs blieb seelenruhig stehen. Das hat mir schon etwas Angst gemacht.»

Der Bernerin wurde in diesem Moment auch klar, dass sich der ungebetene Gast nicht zum ersten Mal bei ihr zuhause herumtrieb: «Am Mittwochabend wurden drei unserer Hühner getötet. Ich dachte zuerst, das sei ein Fuchs gewesen, aber jetzt weiss ich: Es war der Luchs.» Schumacher vermutet, dass dieser am Donnerstagmittag zurückkam, um seine Beute zu holen, die er am Vorabend verbuddelt hatte. Schumacher verständigte schliesslich den Wildhüter. Als dieser wenig später eintraf, hatte die Raubkatze aber bereits das Weite gesucht.