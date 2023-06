Schamanismus-CAS der HWZ –«mehr als nur Gschpürsch-mi-Fühlsch-mi»

Die HWZ startet im November einen neuen Studiengang, in dem die Studierenden auch meditieren.

Daoismus, Krafttiersuche und Yin-Yang-Logik – das lernen Führungskräfte neu an der HWZ.

Schamanismus an der HWZ: Darum gehts

CAS Purpose Driven Leadership an der HWZ – im November geht es los

«Dieser CAS ist revolutionär»

«Dieser CAS ist revolutionär», sagt Sabine Heinvirta, die seit über 33 Jahren Führungskräfte coacht. Die Schweizer Wirtschaft habe sich zu lange an überholten Führungsmodellen orientiert, die nun an Grenzen stiessen. «Gerade junge Menschen wollen weg vom reinen Effizienz- und Leistungsstreben, hin zu mehr Purpose und Sinn», sagt Heinvirta – und das sei gut so.