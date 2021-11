Argentinisches Promi-Paar - Die Icardis melden sich mit heissen Fotos aus dem Liebesurlaub in Dubai

Ist also wieder alles in Butter zwischen den beiden?

Der Stürmer-Star postete aus den Ferien im Wüstenemirat ein Foto von Wanda und schrieb dazu «Aus Dubai mit viel Liebe.» Wanda selbst verzückte ihre Followerinnen und Follower mit einem Selfie, das sie mit dem eher kryptischen Zusatz «Ich bin, was ich bin, weil ich so bin, wie ich bin …» versah.

Icardi soll neuen Ehevertrag unterschrieben haben

Schöne Bilder alleine reichen Wanda aber nicht, um die Ehekrise für alle Zeiten für beendet zu erklären. Gemäss argentinischen Medien soll das argentinische Promi-Paar einen neuen Ehevertrag unterschrieben haben, der es in sich hat. Demnach habe der PSG-Star Icardi seiner Frau sämtliche Immobilien, eine Marketing-Firma und Bildlizenzen bis 2050 überschrieben. Zu den Immobilien gehören demnach unter anderem eine Penthouse-Wohnung in Mailand und eine Villa am Comer See nahe der Schweizer Grenze.