Dauer der idealen Umarmung ist 5-10 Sekunden für maximale Glücksausschüttung.

Vieles im Leben ist eine Frage des Timings. So auch Umarmungen: Eine Studie der Goldsmiths University of London hat gezeigt, dass Umarmungen zu kurz sein können. Über 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden in einem Test aufgefordert, sich zu umarmen. Die Umarmungen dauerten zwischen einer und zehn Sekunden.