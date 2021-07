Wegen Ferien und Angst vor Nebenwirkungen : Die Impfbereitschaft nimmt in der ganzen Schweiz ab

In vielen Kantonen melden sich immer weniger Personen für Impftermine an. «Letzte Woche haben wir 10'000 Leute pro Tag geimpft, jetzt sind es noch 5000», heisst es in Zürich.