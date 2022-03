Österreich – Die Corona-Impfpflicht in Österreich wird vorübergehend ausgesetzt

Gesundheitsminister Johannes Rauch und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler teilten an einer Medienkonferenz mit, dass die Impfpflicht in Österreich ausgesetzt wird.

Die österreichische Verfassungsministerin Karoline Edtstadler teilte an einer Medienkonferenz mit, dass die Impfpflicht weiterhin gelten soll, Strafen werden aber ausgesetzt. Sie begründet den Entscheid damit, dass der Grundrechtseingriff momentan nicht gerechtfertigt sei. Dieser Entscheid wurde nun sechs Tage vor der Verhängung von Bussgeldern für Verstösse gefällt.

Auf der Medienkonferenz sagte der Gesundheitsminister Johannes Rauch weiter, dass es innerhalb der nächsten drei Monate weitere Überprüfungen der Massnahme geben werde. Wenn nötig, werde diese wieder aufgenommen, so Rauch weiter.

Die Impfpflicht gilt in Österreich eigentlich seit dem 15. März. Alle, die sich weigern, müssen mit einer Geldstrafe von bis zu 3500 Euro rechnen. Österreich war das erste Land in Europa mit einer solchen generellen Impfplicht. Andere Länder gaben nur altersspezifische Vorschriften heraus. Rund 70 Prozent der Gesamtbevölkerung in unserem Nachbarland sind geimpft.