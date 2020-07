vor 11min

0,3 Prozent positiv

«Die Infektionsrate bei Rekruten ist alarmierend hoch»

38 Armeeangehörige, die dieses Jahr in die Sommer-RS einrückten, wurden positiv auf Corona getestet – obwohl sie keinerlei Symptome hatten. Die Dunkelziffer in der Bevölkerung sei höher als angenommen, sagt ein Experte.

von Daniel Graf

Beim Einrücken in die Rekrutenschule wurden 11'828 Rekruten auf Corona getestet. 38 wurden positiv getestet. Rekruten, die Krankheitssymptome verspürten, waren gar nicht erst eingerückt.

Darum gehts Von 11’828 Armeeangehörigen, die in die Sommer-RS einrückten, wurden 38 Prozent positiv auf das Coronavirus getestet – das ist eine Rate von 0,3 Prozent.

Hochgerechnet auf die Schweizer Bevölkerung, ergäbe dies täglich 2000 bis 2500 Infizierte. Diese Zahl ist laut einem Experten aber zu hoch.

Trotzdem ist er alarmiert: Gerade junge Leute, die oft kaum Symptome haben, müssten sich unbedingt beim kleinsten Anzeichen testen lassen.

Für knapp 12’000 junge Männer und Frauen aus der ganzen Schweiz begann Anfang letzte Woche die Sommer-RS. Gleich zu Beginn stand für alle ein Test auf das Coronavirus an. Das Resultat: Von den 11’828 eingerückten und getesteten waren 38 positiv – das entspricht 0,3 Prozent. Gar nicht erst eingerückt waren diejenigen, welche sich krank fühlten.

Janne Estill ist auf mathematische Modelle und Epidemiologie spezialisiert. Er forscht an der Universität Genf derzeit unter anderem an Modellen zur Entwicklung der Covid-19-Epidemie in der Schweiz. Die Zahlen aus der Sommer-RS böten einen interessanten Einblick, seien aber auch mit Vorsicht zu geniessen, sagt er im Interview.

Von den 11’828 Rekruten, die in die Sommer-RS eingerückt sind, wurden 38 positiv getestet. Das entspricht 0,3 Prozent. Überrascht Sie das?

Diese Zahl ist alarmierend hoch, insbesondere, da die Rekruten mit Symptomen gar nicht erst eingerückt sind. Die positiv getesteten hatten also alle keine oder nur sehr schwache Symptome. Wir gehen heute davon aus, dass eine Person üblicherweise bis zu 14 Tage ansteckend sein kann. Würde man diesen Schnitt auf die Bevölkerung der Schweiz hochrechnen, würde das bedeuten, dass sich jeden Tag 2000 bis 2500 Personen angesteckt haben in den letzten zwei Wochen. So viele sind es aber sicher nicht.

Weshalb?

Die getesteten Rekruten sind alle ungefähr gleich alt. Sie sind kein repräsentativer Querschnitt der Gesellschaft. Sie haben wahrscheinlich verhältnismässig viele Kontakte, und die Krankheit nimmt bei ihnen häufiger einen milderen Verlauf als bei älteren Personen. Dazu kommt, dass einige von ihnen vor der RS möglicherweise noch einmal an eine Party oder an einen anderen Ort mit vielen Leuten gegangen sind. Sie haben sich also einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt als der Durchschnitt der Bevölkerung.

Können trotzdem Rückschlüsse auf den Verlauf der Epidemie im Rest der Bevölkerung gezogen werden?

Auch wenn man die oben genannten Faktoren einbezieht, zeigt die Zahl doch, dass es in den letzten zwei Wochen sicher mehr Infektionen gegeben hat als positive Testresultate. Wie hoch die Dunkelziffer in der Bevölkerung ist, ist zurzeit sehr schwierig zu sagen. Dazu haben wir schlicht nicht genügend Daten. Die grossflächigen Tests aus der Rekrutenschule helfen, sie geben aber nur einen Einblick in eine bestimmte Altersgruppe.

Was bedeutet die hohe Zahl für das Contact-Tracing?

Sie zeigt, dass das Contact-Tracing seine Grenzen hat. Offenbar stecken sich viele Menschen mit dem Virus an, die keine oder fast keine Symptome haben. Sie lassen sich oft nicht testen, können aber trotzdem weitere Personen anstecken, die dann möglicherweise einen schweren Krankheitsverlauf haben. Das macht es sehr schwierig, die Infektionsketten lückenlos nachzuvollziehen.

Also sollten wir uns häufiger testen lassen?

Gerade junge Menschen, die viele Kontakte und ein hohes Ansteckungsrisiko haben, sollten sich beim kleinsten Anzeichen testen lassen – lieber einmal zu viel testen als einmal zu wenig. Das Virus ist nach wie vor da, wenn wir nicht genug testen und die Infektionsketten aus dem Auge verlieren, können die Ansteckungszahlen jederzeit wieder ansteigen.

Wie zuverlässig sind die Tests?

Die PCR-Tests sind sehr zuverlässig. Es ist aber möglich, dass sehr kurz nach der Infektion ein Test negativ ausfällt, obwohl die Person sich angesteckt hat.