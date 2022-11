UBS-Lohnstudie: Die Inflation frisst deine Lohnerhöhung weg

So bleibt den Arbeitnehmenden am Ende des Monats weniger Geld übrig.

Lohnanstiege soll es in allen der 22 befragten Branchen geben – sowohl 2022 als auch 2023. Die höchsten Lohnabschlüsse von drei Prozent prognostiziert die UBS im Grosshandel, in der IT- und Telekombranche sowie in den Bereichen Uhren und Schmuck. Im Tourismus und in der Gastronomie soll der Lohn um über drei Prozent steigen. Der Hauptgrund dafür ist laut UBS die Erholung der Branchen nach der Corona-Pandemie.