Kostenpunkt 2 Mrd. Franken : Die Initiative «13. AHV-Monatsrente» kommt vors Volk

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund hat bekanntgegeben, dass die Volksinitiative zustande kommt. Die Umsetzung würde zwei Milliarden Franken kosten.

In zwei Jahren soll es so weit sein.

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund hat die eidgenössische Volksinitiative «Für eine 13. AHV-Rente» lanciert. Innert 14,5 Monaten – anstatt der 18-monatigen-Frist – hat die Dachorganisation über 100’000 Unterschriften gesammelt. Pierre-Yves Maillard, Präsident vom Gewerkschaftsbund sagt, die Initiative könnte spätestens in zwei Jahren vors Volk kommen.

Das Anliegen, die Leistungen der ersten Säule zu stärken, ist in den letzten Jahren bei Volksabstimmungen immer wieder gescheitert, wie «24 Heures» schreibt. Aber die Situation habe sich in der Zwischenzeit dramatisch verändert, so der Nationalrat. Die Renten der zweiten Säule befinden sich im freien Fall.