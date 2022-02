Verbrechen gegen die Menschlichkeit : «Die Internationale Justiz hat ein langes Gedächtnis» – UNO warnt Myanmar

Der Militärputsch in Myanmar jährt sich zum ersten Mal. Das südostasiatische Land versinkt seither im Chaos. Die UNO wirft der Militärjunta Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor.

Das Militär in Myanmar hat sich vor einem Jahr an die Macht geputscht, mindestens 1000 Menschen kamen in diesem Zeitraum durch Gewalt ums Leben.

Ein Jahr nach dem Militärputsch in Myanmar berichten die Vereinten Nationen von mehr als tausend Todesopfern in Zusammenhang mit Gewalt durch die Sicherheitskräfte. Die Umstände der Tötungen könnten möglicherweise als «Verbrechen gegen die Menschlichkeit» oder «Kriegsverbrechen» eingestuft werden, teilte der Chefermittler des Unabhängigen Untersuchungsmechanismus für Myanmar (IIMM), Nicholas Koumjian, am Dienstag mit. Gegen die Sicherheitskräfte gebe es unter anderem glaubhafte Vorwürfe willkürlicher Festnahmen, Folter und sexueller Gewalt. Auch seien wohl Zivilisten in der Haft getötet worden.