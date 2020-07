Aktualisiert vor 54min

Jetskis und Pyros

Die irre Meisterfeier von Zenit St. Petersburg

Den Meistertitel hatte Zenit St. Petersburg am letzten Wochenende auswärts gegen Krasnodar verteidigt. Gefeiert wurde aber erst am Mittwoch so richtig in der Heimatstadt.

von Herbie Egli

Darum gehts Zenit St. Petersburg ist erneut russischer Fussballmeister.

Am Mittwoch liessen es Fans und Mannschaft richtig krachen.

Die Meisterfeier fand zu Land und zu Wasser statt.

4:2 gewann Zenit St. Petersburg am letzten Sonntag auswärts gegen Krasnodar. Damit hatte das Team von Trainer Sergei Semak den Meistertitel verteidigt. Es war der sechste Triumph als russischer Meister. 1984 gewann Zenit den Titel zu Zeiten der Sowjetunion.

Auswärts einen Meistertitel feiern ist aber nicht so lustig. Deshalb liessen es die Mannschaft und ihre Fans erst am Mittwoch nach dem 2:1-Heimsieg gegen Sotschi richtig krachen.

Pyros, Jetskis und wohl viel Wodka

Die Zenit-Fans feierten ihr Team mit viel Pyros. Sie donnerten sogar mit Jetskis über das Wasser und hielten die bengalischen Fackeln in die Luft. Auch die Spieler sorgten mit Pyros auf dem Mannschaftsbus für viel Rauch. Im Innern des Gefährts gab es zudem wohl nicht nur Mineralwasser zu trinken.