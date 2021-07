Während England weint : Die Italiener so: «Die Realität ist noch süsser als die Träume»

Wie italienische und englische Zeitungen den 3:2-Sieg Italiens im Elfmeterschiessen im EM-Finale gegen England kommentieren.

Die Zeitung «Gazzetta dello Sport» schreibt «Italien, wir lieben dich wie verrückt: Wir sind Europameister. Football is coming home. Das können wir singen, oder sogar schreien ohne Majestätsbeleidigung zu riskieren. Weil der Fussball auch in Italien zu Hause ist, einem wunderschönen azurblauen Haus. Wir sind auf dem Dach Europas.» Der «Corriere dello Sport»: «Italien ist Europameister! Azurblauer Rausch im Wembley gegen England. Mancini in Tränen, die azurblaue Party beginnt. «It’s coming home.» Der Pokal kommt nach Italien. Wir erwarten ihn mit offenen Amen. Ein Märchen, der zweite EM-Triumph nach 1968. Ein verrückter Ritt, nach dem Tiefpunkt der verpassten WM 2018 nun der Triumph in Wembley.»