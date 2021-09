Jahrhundertalte Tradition : Die jährliche Treibjagd auf Delfine in Japan hat wieder begonnen

Die schönsten Exemplare werden an Delfinarien verkauft, der Rest wird in Scharen in eine enge Meeresbucht getrieben und dort so schwer verletzt, bis sie verbluten.

1 / 7 Am 1. September beginnt die Delfin-Treibjagd in Taiji, Japan. imago images/Kyodo News Die Fischer fahren aufs Meer hinaus und treiben die Meeressäuger in eine Bucht. imago images / Kyodo News Die schönsten Exemplare werden an Delfinarien verkauft. imago/Kyodo News

Darum gehts In Japan gilt die Delfin-Jagd als jahrhundertalte Tradition.

Im Walfangort Taiji werden die meisten Delfine bei der Treibjagd getötet.

Die Treibjagd der Meeressäuger dauert bis März nächsten Jahres.

Für eine ist es grausame Tierquälerei, für andere eine jahrhundertalte Tradition. Die Rede ist von der sogenannten Treibjagd. Im japanischen Küstenort Taiji gehen Fischerinnen und Fischer und Walfängerinnen und Walfänger auf Delfinjagd. Am Mittwoch brachen die ersten Fischerinnen und Fischer auf zur Jagd, welche bis März andauert.

Die Fischerinnen und Fischer treiben die Delfine, sobald sie in Küstennähe sind, in einer kleinen Bucht im Fischerort Taiji zusammen. Mit lauten Geräuschen, die sie durch Hämmern gegen Metallstangen erzeugen, «betäuben» sie den Orientierungssinn der Delfine. Doch was passiert mit den in die Bucht getriebenen Delfine? Die schönsten Exemplare werden aussortiert und gehen im Auftrag von Delfinarien ins In- und Ausland. Die übrigen Tiere werden in einer Nebenbucht getötet. Tierschützerinnen und Tierschützer auf der ganzen Welt kritisieren dieses Vorhaben scharf. Die Fischerinnen und Fischer weisen die Kritik aber immer wieder zurück.

Fangmethode von Färöer-Inseln übernommen

Vor mehr als zehn Jahren wurden die Delfine noch regelrecht mit Harpunen abgeschlachtet. Mittlerweile haben die japanischen Fischerinnen und Fischer aber eine Fangmethode der Fischerinnen und Fischer von den Färöer-Inseln, wo Walfang toleriert wird, übernommen.

Sie durchtrennen das Rückenmark der Delfine, wobei die Tiere sehr schnell sehr viel Blut verlieren und somit einen relativ schnellen Tod sterben. Doch auch diese Methode kritisieren Tierschützerinnen und Tierschützer. Die andauernde Kritik an der Treibjagd zeigt mittlerweile Wirkung in Japan.

Pro Wildlife teilte letztes Jahr mit, dass die Zahl der gejagten Delfine in den letzten Jahren im Land der aufgehenden Sonne stark zurückgegangen sind. Die Organisation fordert seit Jahren ein Ende der Jagd in Japan, auch wenn in anderen Ländern inzwischen weit mehr Delfine gejagt würden, zum Beispiel in Peru, Nigeria, Brasilien oder Indien. In Taiji sei die Jagd nur noch rentabel, weil dabei auch Jungtiere für den Verkauf an Delfinarien gefangen werden, hiess es.

