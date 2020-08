vor 1h

Luxus am Berg Die Jahreskarte für die VIP-Gondel kostet 12’000 Franken

Im Tal nicht mehr anstehen, Lounge-Zugang und Sonderparkplatz: Als erste Schweizer Bergbahn lanciert die Jungfraubahn einen VIP-Club. Die Inspiration kommt von den Airlines.

von Sandro Spaeth

1 / 17 Die Jungfraubahn plant auf die kommende Saison hin einen VIP-Service für Skifahrer und Snowboarder. Wer im sogenannten Platinum-Club mit dabei ist, darf in die exklusive Lounge. jungfrau.ch Member haben auch Zutritt in die VIP-Gondel des Eiger Express. jungfrau.ch Wer zum exklusiven Club gehören will, muss pro Saison 12’000 Franken zahlen. jungfrau.ch

Darum gehts Mit der fertigen V-Bahn in Grindelwald kommen Touristen künftig massiv schneller aufs Jungfraujoch.

Neben schnelleren Gondelbahnen bietet die Jungfraubahn auch einen exklusiven Platinum-Club.

Wer für die Jahreskarte 12’000 Franken bezahlt, bekommt Zugang zu einer exklusiven Lounge und muss im Talgrund nie mehr anstehen.

Mit dem V-Bahn-Projekt in Grindelwald will die Jungfraubahn zurück in die Champions League: So hat es Urs Kessler, CEO des börsenkotierten Bahnunternehmens, unlängst angekündigt. Dazu gehören neue, schnelle Gondelbahnen, gute Zubringerbahnen sowie ein modernes Umsteigeterminal mit Parkhaus, Shops und Gastronomie.

Zum Projekt gehört auch der sogenannte Platinum-Club. Wer Member ist, darf in die VIP-Gondel und hat Zugang zu einer exklusiven Lounge. Statt an der Talstation anzustehen, verpflegen sich Mitglieder kostenlos in Alpine-Chic-Ambiente und überbrücken die Zeit, bis die VIP-Gondel eintrifft. Zudem gehören auch Ski- und Sommersportpass sowie ein Parkplatz in unmittelbarer Nähe des Terminals zum Platinum-Club-Paket.

Nur 100 Member sind zugelassen

Wer allerdings zum exklusiven Club gehören will, muss tief in die Tasche greifen. Eine Jahresmitgliedschaft kostet für zwei Personen 18’000 Franken, für eine Person 12’000 Franken und für Kinder (5 bis 15 Jahre) 4000 Franken. Zum Vergleich: Einen Wintersaisonpass für Erwachsene gabs im letzten Jahr im Vorverkauf für 777 Franken, ein Abo im Corona-Sommer für 399 Franken.

Maximal hundert Platinum-Club-Member will die Jungfraubahn zulassen. «Es soll sehr exklusiv sein», sagt Kessler zu 20 Minuten. Der Vorverkauf startet im November. Werbung fürs Vorzugspaket hat die Jungfraubahn bisher noch nicht gemacht: «Wenn die Leute das Produkt mit der fertigen Bahn und der Lounge sehen, kommt die Nachfrage von allein», so Kessler.

Keine Wartezeiten

Die Inspiration fürs Bahnterminal mit Rollbändern und Rolltreppen, damit das Ski-Schleppen einfacher geht, hat der CEO von Flughäfen, ebenso die Sache mit der exklusiven Lounge: «Mir ist weltweit keine Bergbahn mit einem vergleichbaren Produkt bekannt», sagt Kessler.

Wer mehr zahlt, muss nicht mehr anstehen – forciert Kessler damit die alpine Zweiklassengesellschaft? «Nein», sagt der CEO. Es gebe nur den Platinum-Club im Terminal, oben im Skigebiet gebe es keine schnelle Linie für VIP. Zudem müsse bei den neuen Kapazitäten der Gondelbahnen im Talgrund sowieso niemand anstehen.

Bahnchef Kessler stellt sich aber darauf ein, dass das VIP-Paket nicht überall auf Gegenliebe stossen wird. «Es wird auch Kritik geben am Platinum-Club. Schlimmer aber wäre, wenn gar nicht über uns gesprochen würde», so Kessler. Zudem werde den Gästen bereits beim Basisprodukt viel geboten werden. So haben die neuen Gondeln ausschliesslich Sitzplätze – auch in der Holzklasse mit Lederbezug.

In 100 Tagen ist Saisonstart

Der rechte Arm des Jahrhundertprojekts V-Bahn, die neue Gondel auf den Männlichen, ist seit letztem Dezember in Betrieb. Mit dem linken Arm, dem Eiger-Express, folgt im kommenden Dezember der bedeutendere Teil des Projekts, weil er die Touristen viel schneller zum Eigergletscher und aufs Jungfraujoch bringt. Die Eröffnung ist in 100 Tagen, am 5. Dezember 2020 geplant.

Aus diesem Anlass präsentiert die Jungfraubahn am Dienstag, 25. Oktober, im Hauptbahnhof Zürich erstmals eine der neuen Eiger-Express-Gondeln. 44 Kabinen mit je 26 Sitzplätzen werden Wintersportler und Jungfraujoch-Besucher in 15 Minuten von Grindelwald zum Eigergletscher auf 2328 Meter über Meer befördern. Danach steigen die Reisenden in die bisherige Jungfraubahn um. Die Reise ab Grindelwald aufs Jungfraujoch dauert künftig noch 45 Minuten. Ab Interlaken reduziert sich die Fahrt zum Aussichtspunkt auf 3466 Metern um 47 Minuten auf 1 Stunde und 10 Minuten.

Mit dem CEO in der neuen Männlichenbahn Fürs Interview bleiben genau 19 Minuten Zeit. Das ist die Ausgangslage fürs Gespräch mit Urs Kessler, dem CEO der Jungfraubahnen. (Video: 20 Minuten)