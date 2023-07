Die Jonas Brothers kommen mit «The Tour» ins Hallenstadion

Mit «The Tour» reisen die Jonas Brothers nächstes Jahr um die Welt. Am 4. Juni spielen sie in Zürich.

1 / 5 Die Jonas Brothers gehen nächstes Jahr auf grosse Welttournee. Presse Ihre Best-of-Show «The Tour» führt sie am 4. Juni 2024 ins Hallenstadion. IMAGO/Everett Collection Die Show verspricht, die fünf Alben und grössten Hits der Brüder in einen Abend zu verpacken. Getty Images via AFP

Darum gehts Die Jonas Brothers gehen nächstes Jahr auf Welttournee.

Dabei legt die Band auch einen Stopp in der Schweiz ein.

Am 4. Juni 2024 spielen sie eine Show im Hallenstadion.

Die Jonas Brothers touren diesen Herbst quer durch Amerika. Nun steht fest, dass die dreiköpfige Band mit ihrer Best-of-Show «The Tour» nächstes Jahr auch den Rest der Welt beglücken wird. Die Schweizer Fans können sich freuen, denn am 4. Juni halten sie im Hallenstadion in Zürich.

«The Tour» wird die grösste Konzertserie aller Zeiten der Band und führt Joe (33), Nick (30) und Kevin (35) zum ersten Mal auf die Bühnen Australiens und Neuseelands. Insgesamt werden sie 90 Konzerte in 20 Ländern spielen. Jede Show verspricht, die insgesamt fünf Alben und grössten Hits der Brüder in einen Abend zu verpacken. Der Ticketverkauf startet am 4. August 2023.

Die Jonas Brothers sollten eigentlich anders heissen

Hardcore-Fans verfolgen die Jonas Brothers schon seit 2005. Damals wurde die Band nämlich gegründet. Nick Jonas hatte bereits einen Solo-Plattenvertrag und ein veröffentlichtes Album zu dem Zeitpunkt. Dann nahm der 30-Jährige aber einen Song mit Joe und Kevin auf und die Chefs von Columbia Records entschieden sich, die Band zu bilden. Zuerst wollten sie unter dem Namen «Sons of Jonas» Karriere machen. Schliesslich schwenkten sie aber doch auf den Namen «Jonas Brothers» um.

Bist du Fan von den Jonas Brothers? Ja, schon seit erster Stunde. Ein paar Songs finde ich cool. Nein, ihre Musik ist nichts für mich.

Durchbruch bei Disney

Die Karriere von Joe, Nick und Kevin nahm 2008 so richtig Fahrt auf. Da waren sie nämlich in den Hauptrollen im Disney-Film «Camp Rock» neben Demi Lovato (30) zu sehen. Der Soundtrack des Filmes war ebenfalls erfolgreich. Zwei Jahre später folgte die Fortsetzung des Streifens. Danach begannen Nick und Joe aber, ihr eigenes musikalisches Ding durchzuziehen. Im Oktober 2013, wenige Tage vor ihrer US-Tour, wurden dann Fan-Herzen weltweit gebrochen. Die Jonas Brothers lösten sich aufgrund von bandinternen Streitigkeiten auf. Nick feierte daraufhin solo viele Erfolge, so beispielsweise mit dem Hit «Jealous». Joe gründete die Band «DNCE», die insbesondere mit dem Song «Cake By The Ocean» im Gedächtnis blieb. Seit vier Jahren sind sie nun wieder als Jonas Brothers unterwegs.

Die Jonas Brothers haben noch einen vierten Bruder

Wusstest du, dass die Jonas Brothers eigentlich zu viert sind? Ihr jüngerer Bruder Franklin war gerade mal fünf Jahre alt, als sich die Band formierte. Er wird oft als «Bonus Jonas» bezeichnet. Der 22-Jährige ist ebenfalls in der Entertainment-Industrie tätig. Seine erste Schauspielrolle hatte er an der Seite seiner älteren Brüder in «Camp Rock 2». 2017 begann er, Songs auf Soundcloud zu laden. Unterdessen ist er auch auf Spotify. Sein Lied «Cocaine» wurde bereits über 700’000 Mal abgespielt.

20 Minuten ist Medienpartner vom Event.