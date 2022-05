Generationenkonflikte: «Die jüngere Generation fordert das Recht auf den eigenen Körper zurück»

In einer Strassenumfrage wurde mehrfach gesagt, dass sich das Verständnis dessen, was als sexuell übergriffig gilt, stark verändert hat.

Das ist so. Hier prallen derzeit zwei Extreme aufeinander: Früher war es akzeptabel und meist harmlos, zärtlich oder direkter zu sein. Aber es gibt auch unzählige Fälle, in denen dieses Verhalten in Belästigung umschlägt und normalisiert wird. Das ist nicht in Ordnung. Die jüngere Generation will das Recht auf ihren eigenen Körper zurückfordern. Dies führt zu einer starken Sensibilisierung. Grosse, wichtige Veränderungen gehen oft mit Extremen einher, bis sich wieder ein gesunder Mittelweg gefunden hat. Ähnlich verhält es sich mit der Geschlechterfrage: Wenn man früher als Junge oder Mädchen geboren wurde, erwartete man, dass man das sein ganzes Leben lang beibehielt, auch wenn es nicht zu einem passte. Heute erkennen wir zunehmend das Recht an, das Geschlecht zu wählen. Dies stösst bei der älteren Generation oft auf Unverständnis.