Schweiz: «Die Jugendlichen haben keine Ahnung, was der Rütlischwur ist»

Das Fach Geschichte verliert immer mehr an Aufmerksamkeit.

«Der Geschichtsunterricht wurde in vielen Schulen an den Rand gedrängt», so der Lehrer und Zürcher Kantonsrat der Grünliberalen Christoph Ziegler. Diese Degradierung nerve ihn, sagt Ziegler gegenüber der «SonntagsZeitung» (Bezahlartikel). Die Wissenslücken bei den Jugendlichen seien zum Teil gewaltig. Doch die Schuld sieht der Lehrer nicht bei den jungen Menschen, sondern eben bei der mangelnden Aufmerksamkeit, die dem Geschichtsunterricht zuteilwird.