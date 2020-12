«Dem Trauergefühl eine positive Richtung geben»

Was kann man gegen die negativen Emotionen wie die Schuldgefühle tun? Man muss versuchen zu akzeptieren, auch wenn es noch so schwierig ist. Zugleich muss man belastende Fragen, die einen psychisch herunterziehen und umtreiben, zu stoppen versuchen, da sie nicht hilfreich sind. Fragen wie «Warum habe ich das gemacht?», «Warum ist mir das passiert?» oder «Wie konnte ich mich nur so verhalten?» ziehen einen nur zusätzlich runter. Besser stellt man sich Fragen, die in eine ganz andere Richtung gehen. Zum Beispiel «Was habe ich dieser Person Gutes getan, als sie noch lebte?» oder «Wieso war ich ihr wichtig?». Was ebenfalls hilft, ist Ablenkung. Man sollte sich auf Dinge fokussieren, die einem im Leben guttun.

Was entscheidet darüber, wie gut jemand mit negativen Gefühlen umgehen kann?Zuerst ist es mir wichtig, zu sagen, dass Gefühle wie Trauer, Wut und Schuld ganz natürliche Reaktionen auf solche Ereignisse sind. Sie gehören zur Verarbeitung des Geschehenen dazu. Wichtig ist zudem die Resilienz einer Person – also ihre psychische Widerstandsfähigkeit. Wer zuvor schon Krisen meistern konnte, wird sicher zuversichtlicher sein und in ein weniger tiefes Loch fallen. Zudem ist wichtig, dass jemand weiss, was seine Stärken und Ressourcen sind, zum Beispiel ein gutes soziales Netzwerk. Zusätzlich hilft es, wenn man der Krise einen Sinn geben kann. Dies ist aber erst nach einer gewissen Zeit möglich. So kann man dem Trauergefühl eine positive Richtung geben. In diesem konkreten Fall kann man sich beispielsweise für die korrekte Einhaltung der Corona-Massnahmen einsetzen.