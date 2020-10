Familienstart in Notlage«Die junge Mutter war am Ende ihrer Kräfte»

Fehlendes Geld zum Kauf von Schoppen, zugedröhnte Kindsväter, die auch noch gewaltbereit sind, und junge Mütter am Anschlag – kommt alles vor. «Das sind natürlich tragische Situationen», sagt Elisabeth Kurth, Geschäftsleiterin von Familystart beider Basel. «Aber sie kommen häufig genug vor.»

Bei der häuslichen Wochenbettpflege sehen Hebammen unvermittelt in die intimste Sphäre von Familien hinein. Zum Teil treffen sie auf grosse Notlagen.

Was frei praktizierende Hebammen manchmal zu sehen bekommen, verschlägt auch den erfahrensten die Sprache. Eine seit dreissig Jahren tätige Hebamme erzählt von der Situation einer jungen Mutter: «Die Wohnung ein Chaos. Der Kindsvater total zugedröhnt – Geld hatte die Familie keines.»

Die Hebamme organisierte schleunigst Schoppen und Babynahrung, holte die Elternberatung mit in die Familie und vernetzte sich mit den sozialen Institutionen. Die junge Mutter sei am Ende ihrer Kräfte gewesen. Wie sich ein paar Wochen später herausstellte, war der Kindsvater gewaltbereit – für Mutter und Kind konnte ein geschützter Ort organisiert werden.

Weit mehr als medizinische Betreuung

«Wenn eine Hebamme auf ein Neugeborenes in einer Notlage trifft, fordert das weit mehr als nur medizinische Versorgung», sagt Kurth. Insbesondere mit den sozialen Institutionen Rücksprache zu nehmen, erfordere viel Zeit. Diese vernetzende Tätigkeit wurde bisher ehrenamtlich geleistet.

Lücke in der sozialen Beratung kurz nach der Geburt

Dass Hebammen mit ihrem Engagement eine Brücke schlagen zwischen Gesundheitsversorgung und dem sozialen Bereich, sei in der Gesellschaft zu wenig anerkannt. Ein derzeit laufendes Pilotprojekt, das Hebammen telefonisch Hilfe für die Betreuung von Neugeborenen und Familien in Risikokonstellationen bietet, habe das Schweizerische Tropen- und Public-Health-Institut kürzlich evaluiert.

Kurth: «Das macht jetzt erstmals greifbar, wie Hebammen Familien in Not früheste Hilfe leisten.» Der Support sei im Jahr 2019 über fünfzigmal angerufen worden, sagt sie. Das Projekt zeige auch auf, dass Hebammen mit diversen medizinischen und sozialen Diensten zusammenarbeiteten. «Es braucht ein gutes Netzwerk», sagt Kurth. Denn: «Spitalextern gibt es eine Lücke in der sozialen Beratung für Familien kurz nach der Geburt.»