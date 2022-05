Kanton Zürich : Die Junge SVP lanciert «Anti-Chaoten-Initiative»

Im Kanton Zürich sollen Demonstrierende eventuelle Kosten ihrer Protestaktionen in Zukunft selbst übernehmen.

Wie es in einer Medienmitteilung der Jungen SVP Kanton Zürich heisst, verzeichne die Stadt Zürich seit einigen Jahren einen massiven Anstieg an Protestaktionen, von denen viele unbewilligt seien. «Alleine die illegalen Strassenblockaden von Extinction Rebellion im Oktober 2021 verursachten Kosten von 684'578 Franken, die schlussendlich der Steuerzahler berappen musste», sagt Camille Lohte, die Präsidentin der Jungen SVP Kanton Zürich.

Deshalb will die Jungpartei mit der Initiative zur Durchsetzung von Recht und Ordnung, kurz «Anti-Chaoten Initiative», erreichen, dass Demonstrationen ausschliesslich mit einer Bewilligung stattfinden dürfen. So soll die Polizei die Übersicht behalten können, um unerwünschte Auswirkungen zu vermeiden. Am Samstag soll mit der Sammlung von Unterschriften begonnen werden.